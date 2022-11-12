СМИ: Евросоюз намерен изолировать Россию на саммите G20

12 ноя. 11:18

Европейский союз и Великобритания постараются изолировать делегацию России на саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

По их данным, ЕС и Соединенное Королевство собираются бойкотировать выступления российской делегации из-за действий РФ на Украине, пишет Telegraph.

Представитель европейской внешнеполитической службы объяснил, что Брюссель и Лондон будут препятствовать встречам с главой МИД России Сергеем Лавровым и представителями российской делегации, и постараются сделать так, чтобы люди выходили во время выступлений РФ.

В то же время источники обратили внимание на то, что Китай, в отличие от Италии, Германии, Испании и Франции, не будет содействовать изоляции России. Ожидается, что РФ и КНР попытаются "смягчить" совместное заявление стран, передает РИА Новости.

Напомним, саммит G20 состоится на Бали 15-16 ноября. Российскую делегацию на нем возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.