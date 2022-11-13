Грузия возвращается к своему ”проекту века”

Два года назад грузинский "проект века” завершился так и не начавшись: правительство официально отказалось от строительства глубоководного порта Анаклия. Тогда геополитика и внутренние противоречия взяли верх над финансовой привлекательностью. Ни поддержка со стороны американского министерства торговли, ни обещания Китая сделать Грузию частью Нового Шелкового пути не спасли проект.

Сегодня геополитика вновь в центре внимания, и Грузия стремится воспользоваться открывающимися возможностями в качестве страны-транзитера. Возобновившаяся дискуссия вокруг порта "Анаклия" пока не привела к конкретным результатам, однако стремительно меняющийся геополитический ландшафт и осуществление проектов, которые ранее казались маловероятными, сигнализируют о том, что ничего невозможного нет.

Долгий путь к реализации

Впервые идея строительства порта в грузинском селе на тогда еще административной границе с Абхазией возникла в середине 1980-х годов. Однако в советское время проект так и не был осуществлен, а в 1990-е годы Грузии, переживавшей экономический спад и внутреннюю нестабильность, было не до создания порта. В 2003 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили начал продвигать проект портового города Лазика, между Анаклией и Кулеви, однако следующее правительство Бидзины Иванишвили отказалось от него в 2012 году, предложив построить глубоководный порт в Анаклии.

Для Грузии строительство коммерческого порта означало привлечение транзитных грузов, участие в китайском Новом шелковом пути и получение статуса транспортного узла на Кавказе и в регионе Черного моря. Кроме того, новый порт обеспечил бы множество рабочих мест, а его создание способствовало бы развитию дополнительной инфраструктуры. "Анаклия" могла бы решить проблему балкеров, идущих на Восток - в Азербайджан, Центральную Азию, Китай и дальше. Аналогичным образом был бы создан альтернативный наземным маршрут из Азии в Европу через территорию Грузии. Помимо самого порта в Анаклии должен был быть построен аэропорт и СПГ-терминал. Территория могла получить статус особой экономической зоны.

Почему не получилось

В 2016 правительство Грузии подписало соглашение о строительстве порта с грузино-американским ”Консорциумом развития Анаклии”. Стоимость проекта оценивалась в $2,5 млрд, и средства планировалось привлечь от инвесторов. Однако в 2019 году американская компания Conti International вышла из консорциума, а из более $500 млн инвестиций было вложено всего $70 млн, основную часть которых потратили на проектировочные и дноуглубительные работы. Уход американской компании обозначил отказ правительства США от участия в проекте.

За год до этого активный интерес к проекту проявлял Китай в рамках своей масштабной инициативы ”Один пояс- один путь” по созданию инфраструктуры, связывающей Европу и Азию. В декабре 2017 года китайская корпорация ZPMC сообщила о намерении стать долгосрочным партнером ”Консорциума развития Анаклии” и предоставить $50 млн в виде инвестиций. В феврале 2018 года одна из крупнейших китайских компаний China Railway International Group высказала заинтересованность в предоставлении финансирования. Однако ни одна из китайских компаний так и не была привлечена к проекту, не в последнюю очередь в связи с тем, что американские партнеры Грузии не были готовы сотрудничать с Китаем. В итоге Анаклии не суждено было стать частью Нового Шелкового пути.

Все дальнейшие попытки привлечь к сотрудничеству международные финансы ни к чему не привели. Одной из причин стал отказ правительства Грузии предоставить гарантии кредиторам, другой - существование альтернативных маршрутов, в том числе железнодорожного Баку-Тбилиси-Карс, в связи с чем экономическая привлекательность нового порта значительно упала. Кроме того, Россия опасалась, что порт потенциально может использоваться для размещения и переброски американских военных судов.

Летом 2020 года грузинское правительство отказалось от контракта на строительство проекта, обосновав решение тем, что консорциум не выполнил своих обязательств по соглашению. В свою очередь основатель консорциума во главе с Мамукой Хазарадзе вину за провал возложил на правительство и подал иск в Арбитражный суд, требуя от Грузии компенсации за расходы в размере более миллиарда долларов.

Новые перспективы

Теперь вопрос создания "Анаклии" вновь становится актуальным, поскольку идет перераспределение нагрузки на существующие транспортные коридоры. Из-за санкций, введенных Западом в отношении России, китайско-европейские грузоперевозки смещаются на юг. Грузинская железная дорогая этим летом сообщила о рекордных за последние семь лет грузоперевозках, а в конце весны таможня зафиксировала многокилометровые пробки из грузовиков на грузино-турецкой границе. Транспортный маршрут Средний коридор становится всё более востребованным со стороны как Запада, так и Центральной Азии и Китая, однако существующая инфраструктура, в частности в Грузии, не позволяет обрабатывать количество грузов, хотя бы приблизительно эквивалентное тому, что проходит по северным маршрутам.

Очевидно, что Грузия намерена воспользоваться открывающимися транзитными возможностями, в связи с чем проект порта "Анаклия" вновь оказался в повестке. В октябре заместитель министра финансов Георгий Какауридзе заявил, что правительство ”закупает консультационные услуги” для объявления нового тендера на строительство порта и надеется найти инвесторов в следующем году. Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили сообщил, что эмиратская компания Abu Dhabi Ports Corporation заинтересована в проекте. По словам заместителя министра экономики и устойчивого развития Геннадия Арвеладзе, японские инвесторы также изучают возможность участия в проекте, в частности компания TEPCO.

На сегодняшний день невозможно сказать наверняка, получится ли у Грузии преодолеть внутренние противоречия и найти надежных инвесторов, чтобы все-таки осуществить проект глубоководного порта на Чёрном море. Но учитывая геополитические изменения и перспективность порта с точки зрения его комплементарности в рамках Среднего коридора, вероятно, в долгосрочной перспективе у Грузии вполне может появиться новый порт.