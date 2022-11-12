В Пятигорске попала в ДТП маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

12 ноя. 10:48

Утром 12 ноября в Пятигорске произошло ДТП с участием пассажирской маршрутки. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале краевого УГИБДД.

Как отмечается, примерно в 07:20 (мск) водитель автомобиля Lada Vesta выезжал со второстепенной дороги, однако не предоставил преимущество в движении и столкнулся с маршруткой. В результате удара "Газель" опрокинулась на бок.

В больницу доставили водителя и трех пассажиров маршрутки. Всего на момент ДТП в салоне "Газели" находились шесть 7 человек. Водитель Lada Vesta не пострадал.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.