Новый посол Турции в Израиле приступает к работе

12 ноя. 10:00

Послом Турции в Израиле стал Шакир Озкан Торунлар. Об этом говорится в указе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, размещенном в правительственном вестнике.

В 2010-2013 годах Торунлар занимал должность генконсула в Иерусалиме.

Напомним, в 2018 году дипломатические отношения между Израилем и Турцией были разорваны после протестов на границе с сектором Газа. В августе 2022 года стороны договорились о восстановлении дипотношений между двумя странами в полном объеме и о возвращении послов двух государств в столицы.