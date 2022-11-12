Полярный Шелковый путь расширяется за счет российских поставок нефти в Китай

Западные энергетические санкции в отношении России помогли Москве отправить второй за всю историю танкер с нефтью в Китай по маршруту, получившему название Полярный шелковый путь. Он может совершенно изменить маршруты поставок российских энергоносителей в Азию, поскольку доставка осуществляется в два раза быстрее, чем когда суда из российских портов на Балтике проходят через Суэцкий канал, пишет Zero Hedge.

По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, танкер ”Василий Динков”, названный в честь министра газовой (1981-1985) и нефтяной (1985-1989) промышленности СССР, специализированное судно, способное работать в ледовых условиях, вышел из Мурманска в Баренцево море с грузом нефти. Танкер прошел шел вдоль северного побережья России с 27 октября по 4 ноября и вышел в Берингов пролив между Тихим и Северным Ледовитым Океаном, разделяющий Аляску и Россию, 5 ноября.

8 ноября судно на полной скорости прошло возле российской Камчатки. Танкер должен прибыть в китайский порт назначения Жичжао 17 ноября.

Это самый короткий маршрут между Европой и восточной Азией. По нему путь до Китая из российских балтийских портов занимает в два раза меньше времени, чем по традиционному маршруту через Суэцкий канал.

Еще до кризиса на Украине и последовавших санкций в отношении Москвы торговые потоки начали смещаться в сторону Северного морского пути.

В 2017 году Zero Hedge отмечал, что ”транзитные маршруты через Арктику будут играть важную роль в свете геополитики России и Китая”.

Российские ледоколы (у России крупнейший в мире флот ледоколов) могут проходить по арктическим маршрутам, расчищая путь для торговых судов.

В прошлом году министр экологии, природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил, что грузоперевозки в самых северных территориальных водах России превысят 80 млн тонн к 2024 году.

Однако есть логистические сложности, обусловленные исключительно погодными условиями.

Ричард Мэттьюз, глава исследовательского отдела в лондонской компании E.A. Gibson Shipbrokers Ltd рассказал, что Северный морской путь доступен только в теплое время года: ”Едва ли какие-либо значительные объемы грузов могут доставляться по маршруту до наступления летнего периода”.

Виктор Катона, старший нефтяной аналитик из Kpler уверен, что как только наступит весна, Северный морской путь станет ”жизненно важным”: ”Европа уже отрезана. Если она не покупает, зачем переплывать весь мир, если можно по Северному морскому пути дойти до Китая за 20 дней?”.

Первая поставка нефти по Северному морскому пути была осуществлена в 2019 году. Вторая осуществляется в настоящее время. По мере того как западные санкции приводят к перестройке глобальных цепочек поставок энергоносителей, у России появляется преимущество: возможность в теплый сезон гораздо быстрее доставлять нефть и нефтепродукты в Азию через Арктику.