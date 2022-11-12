Китай разработал технологию уничтожения дронов на случай тайваньского конфликта

Новая технология противодействия БПЛА, разработанная Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией (CASIC) - дань современным методам ведения войны и средство против роя дронов, которые США могут задействовать в случае тайваньского конфликта.

Asia Times сообщает, что на 14-м Китайском международном авиасалоне, проходящем в Чжухае, Китай представляет передовые вооружения, а также новейшую технологию уничтожения дронов. Новая технология уничтожения дронов представляет собой беспилотное наземное транспортное средство, оснащенное малыми и микроракетами, передовыми сенсорами и радаром.

В комплекс, разработанный CASIC, крупнейшим в стране производителем ракет, входит электрооптический радар и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей DK-1, противоракетная наземная система ZK-K20, ракеты малой дальности HQ-17AE и QW-12, а также беспилотный интеллектуальный защитный комплекс ZR-1500.

Электрооптический радар и радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей DK-1 работают в паре для раннего выявления угрозы. Одновременно они могут определять несколько целей: до 20 за секунду на расстоянии от 500 метров до 18 километров. Кроме дронов, DK-1 также может определять наземные транспортные цели.

Противоракетная наземная система ZK-K20 - ”мозг” системы, контролирующий работу сенсоров и ракет. HQ-17AE и QW-12 - основное оружие. Радиус перехвата у HQ-17AE от 1,5 до 20 км. Система способна управлять четырьмя ракетами одновременно.

Система ZK-K20 также оснащена средствами радиоэлектронной борьбы и пушечной установкой для удешевления процесса уничтожения недорогих БПЛА.

ZR-1500 - элемент системы, обеспечивающий безопасность. Он оснащен 12 микроракетами, четырьмя малыми ракетами и двумя барражирующими боеприпасами. Комплекс может управлять другими вооружениями, например пулеметом, а также перехватывать такие цели, как самолеты, вертолеты, дроны, наземные транспортные средства и военный персонал в радиусе пяти километров.

”Медленные низколетящие небольшие БПЛА, которые довольно умело применяются на поле боя, трансформировали способы ведения войны и оказались на удивление эффективными”, - говорит официальный представитель CASIC Ван Веньган. По его словам, даже лучшие системы ПВО могут оказаться совершенно бесполезными против таких дронов, поскольку зачастую они летают слишком низко для обнаружения.

Быстрое развитие БПЛА-технологий привело к тому, что дроны стали эффективным оружием в полномасштабных традиционных войнах. Они больше не считаются высокотехнологичным вооружением, которое используют исключительно спецотряды для проведения контртеррористических операций и борьбы с повстанцами. В связи с этим Китай принял решение инвестировать в системы защиты от БПЛА.

Карабахский конфликт 2020 года, продолжающиеся события на Украине и гипотетическое использование роя дронов в случае разрастания конфликта на Тайване - все указывает на эволюцию способов ведения военных действий с применением беспилотных аппаратов в качестве одного из основных вооружений.

Азербайджан с помощью турецких дронов Байрактар TB2, а также израильских БПЛА получил значительное преимущество над армянскими силами. Хотя, безусловно, Азербайджан одержал победу над Арменией не только благодаря дронам, но еще и потому, что азербайджанская армия гораздо больше и куда современнее, чем армянская. Украина использовала Байрактары против российских сил в первые месяцы спецоперации. Однако их эффективность снизилась с течением времени.

В июльской статье для Business Insider Алия Шоаиб отмечает, что Россия улучшила оборону, уничтожив множество украинских дронов, в том числе и с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Украина быстро теряет дроны и не может обеспечить необходимое их количество.

Китай решил развивать технологии противодействия БПЛА в связи с тем, что решающую роль в возможном тайваньском вторжении может сыграть рой дронов. Он способен решить исход противостояния в пользу США и союзников, тем более, что они могут быть развернуты вместе с передовыми самолетами-невидимками для поражения китайских кораблей, самолетов и ракетных батарей.

Кроме того, рои дронов могут быть использованы в качестве экрана для управляемых воздушных средств, расширяя радиус действия бортовых датчиков самолетов и позволяя им соблюдать электронную тишину во избежание обнаружения. Дроны также могут служить в качестве ложных целей, вынуждая противника использовать ограниченное количество ракет и боеприпасов до того, как в бой вступят пилотируемые системы.

Китай наблюдает за боевыми действиями с использованием БПЛА. Пекин осознает, что может стать потенциальной целью беспилотных атак в ходе регионального конфликта с США и их союзниками.

Создание новой технологии противодействия БПЛА корпорацией CASIC свидетельствует о признании Китаем того факта, что дроны стали основным средством, используемым в современных крупномасштабных военных действиях. Поэтому существует острая необходимость противостоять стремительно развивающейся угрозе.