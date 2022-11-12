Азербайджанские куклы в Праге (ФОТО)

Вчера в Праге, в одном из красивейших концертных залов дворца "Люцерна", открылась международная выставка кукол Doll Prague 2022. Представленные в экспозиции авторские куклы, выполненные во всевозможных техниках, окунают в сказочный мир искусства. Это и мишки Тедди, и собаки, и арт-куклы из разных стран и эпох, мифологические персонажи, литературные герои…

Свои работы на выставке представили сто художников-кукольников из двух десятков стран, в том числе из Польши, Чехии, Украины, Азербайджана, Израиля, Франции, Грузии, Литвы, Латвии, Голландии, Молдавии…

Член Союза художников Азербайджана Вафа Ашумова представила кукол в стиле рококо.

На Doll Prague 2017 наряду с другими куклами Вафа выставляла и свою Сары гялин (невесту в желтом).

А 2018 году из Баку в Прагу приезжали "семь красавиц" - образы поэмы великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви.