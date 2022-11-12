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На Кубани введут запрет на использование беспилотников

На Кубани введут запрет на использование беспилотников

Временный запрет на использование БПЛА станет дополнительной мерой обеспечения безопасности на важных объектах Краснодарского края, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС региона.

"Приняты решения о подготовке проекта нормативного правового акта о временном запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории Краснодарского края и по организации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защищенности некоторых объектов", - сказано в сообщении.

Совещание по вопросу дополнительных мер обеспечения безопасности на ряде объектов провел глава ведомства Сергей Штриков вместе с сотрудниками территориальных федеральных и правоохранительных ведомств.

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