В Тбилиси стартует фестиваль стрит-арта Fabrikaffiti 2022

12 ноя. 2:22

Фестиваль стрит-арта Fabrikaffiti 2022 - Urban Art Fest в пятый раз пройдет в столице Грузии 12 и 13 ноября, сообщают организаторы.

В рамках фестиваля 16 грузинских художников разрисуют две стены, также мероприятие включает в себя не только уличное искусство, но и сочетает в себе другие городские активности, такие как B-Boy Battle и Twerk Battle, Sketch-баттл, панельные дискуссии о градостроительстве, стрит-арте, показ документального фильма о стрит-арте и другие.

Мероприятия будут проходить с 12:00 до 20:00 в столичном многофункциональном арт-центре Fabrika по адресу: улица Эгнате Ниношвили, 8. Вход свободный, передает Sputnik Грузия.