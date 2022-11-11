"Умри тяжело, но с достоинством". В Голливуде тестируют новый релиз "Индианы Джонса"

"Вестник Кавказа" начинает публикацию серии материалов, посвященных проблемам современного кино. В ближайшее время планируются интервью с известными продюсерами Ольгой де Броквиль и Аленой Крамер, отдельный материал будет посвящен подготовке Каспийского кинофестиваля. А первый материал мы решили сделать с нашим постоянным автором Анжеликой Трапезниковой. Вместе с ней попытаемся посмотреть на состояние "самого важного из искусств" с позиций простого зрителя.

Когда я была маленькой у меня был Герой. Как и у всех, кто искал образ идеального мужчины (девушки) на страницах книг или на экранах кинотеатров. Нет сомнений, что Индиана Джонс – стал таким мотиватором для нескольких поколений энтузиастов, которые видели в археологии не только скучную науку по учебнику Авдусина, но поиск великих приключений, способ проявить себя и заявить о своих возможностях. Ну, или мужчину, которому хочется доверять.

Истфак с его классическими требованиями по предмету (Смоленск, Новгород, Триполье) таких возможностей не предоставлял, а видеокассеты с красивым, сильным, умным преподавателем археологии давали идеальную мечту – быть сопричастной к чему-то большему. В жизни такие персонажи как-то не встречались, но кино и не ориентирует на суровую реальность, оно дает идеальный образ. Индиана был как раз таким. Умный, но с кулаками. В очках, но только в аудитории, а в экспедиции – ух….

Семинар по археологии, где все студентки вздыхают по лектору – вполне жизненная ситуация. А для сопереживания увиденному крайне важно понимать, что все это не из области фантастики. Не случайно, что во всех международных рейтингах самых популярных киногероев Индиана твердо остается на первых местах.

Прошли годы. И мы узнаем, что готовится к выходу пятная часть истории, которая уже получила крайне низкие оценки на тестовых просмотрах. И это несмотря на участие в проекте отличных актеров – Мадса Миккельсона и Антонио Бандераса.

Нет сомнений, что "Индиана-5" будет доведен до широкого проката, деньги вложены, фанатская база сама по себе может гарантировать "отбивку". Отработают новый финал, подсократят продолжительность.

Но для тех, кто кроме классических шляпы и кнута ценит сюжет, проработанность образа и харизму молодого Харрисона Форда – все это смотрится как издевательство над зрителем и элементарное желание еще раз "срубить бабло".

"Индиана-4" с русскими агентами и ядерным взрывом, который герой пересиживал в холодильнике, простите за грубость, был идеальным изнасилованием образа героя, что в очень грубой, но смешной форме обыграли авторы "Южного парка". Деньги требуют продолжения. И 80-летний Форд снова в деле…

Обратите внимание, Голливуд уже который год кормится с реплик старых достижений. Не понимая, что каждая новая попытка воспроизвести старый успех неизбежно ведет к нивелированию оригинала. Что далеко ходить – франшизы "Властелин колец" и "Дом драконов" при всех их различных художественных достоинствах возникли как чисто продюсерский проект.

Сколько уж было примеров. Да и наши киноделы особо не заморачиваются: "Кавказская пленница–2", "Служебный роман-2", далее везде. Дефицит мысли и таланта вызывают желание скопировать пройденное, сыграть на узнаваемости сюжетов и героев. А на самом деле – прожевать одну и ту же жвачку несколько раз ("Елки").

В российских реалиях, к счастью, не остается других вариантов как пойти иным путем. Искать что-то свое – в сериалах ("Хрустальный"), в историческом кино ("Сердце Пармы") и в кино авторском и патриотическом.

Рок-музыку на рубеже нулевых убила политика рекорд-компаний с их американским и британским "Голосом", а также искусственным выращиванием "звезд"-однодневок. Хочется верить, что уроки будут усвоены и следующее поколение зрителей найдет своих настоящих героев. Качественного развлечения для ума и сердца не так много осталось.