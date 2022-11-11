Власти КБР определились с подрядчиками ремонта дорог на будущий год

11 ноя. 23:29

Дорожные власти Кабардино-Балкарии (КБР) заключили контракты на все объекты дорожного строительства, работы на которых будут проводится в 2023 году, - сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

"Ранняя контрактация объектов позволяет подрядным организациям заранее подготовить все необходимые материально-технические ресурсы и приступить к ремонтам как только наступят благоприятные погодные условия. На текущий момент уже заключено 25 контрактов на выполнение дорожных работ, что составляет 100% от планируемого к реализации в 2023 году", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Все необходимые конкурсные процедуры на ремонт и капитальный ремонт объектов, которые будут выполнены в рамках дорожного нацпроекта, завершены полностью, - в уточнили в министерстве.

Напомним, в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2023 году планируется привести в нормативное состояние не менее 100 км автодорог в границах 20 населенных пунктов республики.