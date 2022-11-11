Эмин Гусейнов: железная дорога Евлах - Барда - Агдам будет готова к концу года

11 ноя. 22:59

Железная дорога Евлах - Барда - Агдам будет достроена уже к концу года, заявил спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов.

"Дорога уже фактически дошла до Агдама, осталось всего несколько километров. Этот процесс продвигается очень быстро", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Вторая железная дорога, по словам Гусейнова, идет из Горадиза в Агбенд, то есть до начала Зангезурского коридора. "Там работа продвигается быстро, строительство завершено примерно на 60%. Думаю, что к середине следующего года дорога уже будет готова", - указал спецпредставитель президента.

Говоря об автодорогах, он напомнил, что прежде всего началось строительство четырехполосной дороги Барда- Агдам, на сегодня она почти готова, полностью работы должны быть закончены до первого квартала 2022 года.

"Еще один проект Физули - Агдам, дорога длиною в 65 км, ее строительство началось в этом году. Думаю, что к концу 2023 года можно ожидать завершения", - заключил Эмин Гусейнов.