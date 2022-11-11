До конца года в Северной Осетии заработают еще четыре газовых автозаправки

11 ноя. 23:14

Северная Осетия расширяет сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, - сообщила пресс-секретарь регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики Эмилия Алиева.

До конца 2022 года в республике планируется построить четыре газозаправочных комплекса, сейчас в регионе действует 10 таких станций, в 2023 году планируется построить еще три, - передает "Интерфакс".

Комплексы позволят широко использовать метан как топливо для автомобилей. Кроме того, развитие газомоторной инфраструктуры поможет решить проблемы с тарифами на перевозки пассажиров общественным транспортом.

Правительство республики намерено оказать всестороннюю поддержку инвесторам, желающим принять участие в региональной программе по строительству АГНКС, - добавила Алиева.