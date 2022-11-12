"Россотрудничество" озвучило, кого россиянам следует поддержать на ЧМ-2022

12 ноя. 6:21

Представительство Россотрудничества в Сербии - Российский центр науки и культуры "Русский дом" - обратилось к россиянам с призывом болеть на чемпионате мира 2022 года за сборную Сербии.

В Россотрудничестве напомнили, что российская национальная команда пропустит турнир в Катаре в силу известных причин, однако там выступит сборная страны, в которой огромная часть народа традиционно поддерживает Россию даже в самые непростые времена.

"Русский Дом в Белграде уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на предстоящем мундиале. Болеем за наших! Болеем за сербов!" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Напомним, чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартует 20 ноября и завершится 18 декабря. Сборная Сербии попала в одну группу с командами Бразилии, Камеруна и Швейцарии.