Пенсионер гулял у школы с ружьем в Сочи

11 ноя. 22:40

Пожилой мужчина разгуливал возле школы с ружьем в поселке Красная Воля в Сочи, об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ЧП случилось сегодня. В полицию обратился школьный охранник - именно он отнял у нарушителя ружье. В процессе стычки случайно произошел выстрел. Затем пенсионер сел в машину и уехал. Охраник предположил, что он был пьян.

"В результате произошедшего никто не пострадал. Данный гражданин был задержан нарядом дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УВД по города Сочи, совместно с сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии", - цитирует сообщении РИА Новости.

Правоохранители работают с 73-летним задержанным, выясняя все детали ЧП.