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Венгрия разозлила ЕС, отказавшись одобрить финансовую помощь Украине

Politico
Венгрия разозлила ЕС, отказавшись одобрить финансовую помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала Венгрию за блокировку европейской финансовой помощи Украине в размере €18 млрд, заявив, что Будапешту не стоит ”играть в покер” в попытке оказать давление на Брюссель в споре о нормах права. По данным Politico, помимо Бербок еще несколько европейских дипломатов обвинили правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шантаже. 

На этой неделе Европейская комиссия предложила выделить Украине €18 млрд для поддержки экономики и возможности предоставлять государственные услуги, а также для восстановления критически важной инфраструктуры. Но Венгрия отказалась поддерживать пакет помощи. Решение Будапешта - серьезное препятствие, поскольку деньги для Украины не могут быть выделены без одобрения всех 27 членов ЕС, как того требуют бюджетные правила. 

Резкая позиция Венгрии разозлила Брюссель, Берлин и другие европейские столицы. Четыре европейских чиновника и дипломата рассказали Politico, что, по их мнению, блокировка Будапештом помощи для Украины - попытка создать давление с тем, чтобы обеспечить европейские фонды в размере € 13 млрд, предназначенные для Венгрии. Средства могут быть заморожены в декабре, если страна не решит давние проблемы в отношении "отхода от демократии".

”Наша финансовая и гуманитарная поддержка Украины в рамках зимнего пакета помощи - не привычный европейский вопрос, где можно играть в покер и бесконечно обсуждать финансовые ресурсы, - заявила министр иностранных дел Германии. - Европейская финансовая помощь спасает жизни людей. 30-40% гражданской инфраструктуры [на Украине] было разрушены”. По словам Баербок, пакет помощи должен быть одобрен быстро, поскольку ”зима не за горами”. 

Министр финансов Венгрии Михай Варга объяснил решение в отношении европейского пакета помощи следующим образом: ”Венгрия готова поддержать Украину, но мы не хотим быть причастными к очередному кредиту”. 

Венгрия оказалась под финансовым давлением, поскольку ЕС угрожает приостановить предоставление €7,5 млрд из европейских фондов для страны в рамках механизма, который связывает бюджетные выплаты с нормами права. Еще €5,8 млрд может быть заморожено в рамках программы борьбы с последствиями коронавируса. В обмен на деньги Брюссель требует от Будапешта антикоррупционных и судебных реформ.

Вероятно, теперь вопрос будет обсуждаться на встрече европейских министров финансов, которая состоится 6 декабря.

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