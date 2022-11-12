Венгрия разозлила ЕС, отказавшись одобрить финансовую помощь Украине

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок раскритиковала Венгрию за блокировку европейской финансовой помощи Украине в размере €18 млрд, заявив, что Будапешту не стоит ”играть в покер” в попытке оказать давление на Брюссель в споре о нормах права. По данным Politico, помимо Бербок еще несколько европейских дипломатов обвинили правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шантаже.

На этой неделе Европейская комиссия предложила выделить Украине €18 млрд для поддержки экономики и возможности предоставлять государственные услуги, а также для восстановления критически важной инфраструктуры. Но Венгрия отказалась поддерживать пакет помощи. Решение Будапешта - серьезное препятствие, поскольку деньги для Украины не могут быть выделены без одобрения всех 27 членов ЕС, как того требуют бюджетные правила.

Резкая позиция Венгрии разозлила Брюссель, Берлин и другие европейские столицы. Четыре европейских чиновника и дипломата рассказали Politico, что, по их мнению, блокировка Будапештом помощи для Украины - попытка создать давление с тем, чтобы обеспечить европейские фонды в размере € 13 млрд, предназначенные для Венгрии. Средства могут быть заморожены в декабре, если страна не решит давние проблемы в отношении "отхода от демократии".

”Наша финансовая и гуманитарная поддержка Украины в рамках зимнего пакета помощи - не привычный европейский вопрос, где можно играть в покер и бесконечно обсуждать финансовые ресурсы, - заявила министр иностранных дел Германии. - Европейская финансовая помощь спасает жизни людей. 30-40% гражданской инфраструктуры [на Украине] было разрушены”. По словам Баербок, пакет помощи должен быть одобрен быстро, поскольку ”зима не за горами”.

Министр финансов Венгрии Михай Варга объяснил решение в отношении европейского пакета помощи следующим образом: ”Венгрия готова поддержать Украину, но мы не хотим быть причастными к очередному кредиту”.

Венгрия оказалась под финансовым давлением, поскольку ЕС угрожает приостановить предоставление €7,5 млрд из европейских фондов для страны в рамках механизма, который связывает бюджетные выплаты с нормами права. Еще €5,8 млрд может быть заморожено в рамках программы борьбы с последствиями коронавируса. В обмен на деньги Брюссель требует от Будапешта антикоррупционных и судебных реформ.

Вероятно, теперь вопрос будет обсуждаться на встрече европейских министров финансов, которая состоится 6 декабря.