"Грузинская железная дорога" в 25 раз нарастила чистую прибыль

11 ноя. 21:54

Чистая прибыль АО "Грузинская железная дорога" в текущем году увеличилась в 25 раз до 278 млн лари ($101 млн), рассказал директор компании Давид Перадзе.

По его словам, это произошло за счет роста спроса на транспортный коридор Грузии.

В результате грузооборот за первые девять месяцев года увеличился на 20%, до 11 млн т, а доходы компании - на 22%, они достигли 507 млн лари ($185 млн).

"К концу года ГЖД прогнозируют перевозку 14-15 млн т грузов, чего у нас не было последние 10 лет. Помимо нефти добавились новые грузы, например, сахарное сырье, а также увеличился транзит химикатов", - цитирует Перадзе Sputnik Грузия.