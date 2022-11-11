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Древний Египет на Никитском бульваре

"Вестник Кавказа"
Древний Египет на Никитском бульваре

Сегодня в Государственном музее Востока открылась выставка ”От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)”. Экспозиция приурочена к двухсотлетнему юбилею дешифровки иероглифической письменности Жаном-Франсуа Шампольоном, который отмечается в этом году. В залах музея выставлено более 40 предметов.

Открывая выставку, посол Египта в Москве Назих Эль Нагари рассказал, что она вдохновлена трудам Дмитрия Ефимова и отражает не только первый опыт в истории российской профессиональной египтологии, но и интерес к Древнему Египту среди российских ученых и художников. "Выставка приурочена к юбилею дешифровки иероглифической древнеегипетской письменности Шампольоном, что проложило путь к получению нами информации об искусстве и науке египетской цивилизации, которая процветала с самого начала истории. Музей Востока позволят российским любителям древней цивилизации Египта увидеть некоторые ее черты, прежде чем они смогут отправиться в Египет", - заявил Назих Эль Нагари.

Куратор выставки Дарья Ванюкова отметила: "Наш главный герой, Дмитрий Егорович Ефимов, приехал в страну, где отражались тысячелетия очень сложной и очень богатой истории. И нам захотелось показать не только сами рисунки, но дополнить их произведениями, которые позволили бы зрителю полнее ощутить всю глубину и сложность этой эпохи. Поэтому в экспозиции также представлен очень редкий памятник, выполненный в XIX веке до н.э., это фрагмент скульптурной статуи древнеегипетского царя Аменемхета III из музея-квартиры советского дирижера Николая Семеновича Голованова. Это такой камертон, благодаря которому зрители могут ощутить всю прелесть Древнего Египта, еще не затронутого влиянием греко-римской культуры".

 

"Основное пространство экспозиции занимают история и творческая судьба Дмитрия Егоровича Ефимова, выпускника Императорской академии художеств, который по стечению обстоятельств, по велению времени оказался первым художником из Российской империи, который посетил Египет и смог воочию не только обозреть памятники, но и зарисовать их. Собственно, то, что мы здесь представляем, это доработанные натурные зарисовки, которые он выполнял в течение своего путешествия", - рассказала Дарья Ванюкова.  

В основу концепции выставки легло желание представить волшебную атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий после открытия Шампольона, когда зарождалась история египтологии. 

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса призвала представить себя в древнем Египте: "Вас окружают сфинксы, пирамиды, медленно течет Нил. Это будет очень легко представить, если вы придете к нам, на Никитский бульвар в Государственный музей Востока на выставку замечательных чудесных графических работ художника Ефимова. Он буквально увековечил древности Египта. Первым обратился к архитектуре Египта".

Выставка будет проходить 15 января 2023 года.

Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
Древний Египет на Никитском бульваре
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