Древний Египет на Никитском бульваре

Сегодня в Государственном музее Востока открылась выставка ”От Петербурга до Асуана: путешествие Дмитрия Ефимова в Египет (1834 – 1835)”. Экспозиция приурочена к двухсотлетнему юбилею дешифровки иероглифической письменности Жаном-Франсуа Шампольоном, который отмечается в этом году. В залах музея выставлено более 40 предметов.

Открывая выставку, посол Египта в Москве Назих Эль Нагари рассказал, что она вдохновлена трудам Дмитрия Ефимова и отражает не только первый опыт в истории российской профессиональной египтологии, но и интерес к Древнему Египту среди российских ученых и художников. "Выставка приурочена к юбилею дешифровки иероглифической древнеегипетской письменности Шампольоном, что проложило путь к получению нами информации об искусстве и науке египетской цивилизации, которая процветала с самого начала истории. Музей Востока позволят российским любителям древней цивилизации Египта увидеть некоторые ее черты, прежде чем они смогут отправиться в Египет", - заявил Назих Эль Нагари.

Куратор выставки Дарья Ванюкова отметила: "Наш главный герой, Дмитрий Егорович Ефимов, приехал в страну, где отражались тысячелетия очень сложной и очень богатой истории. И нам захотелось показать не только сами рисунки, но дополнить их произведениями, которые позволили бы зрителю полнее ощутить всю глубину и сложность этой эпохи. Поэтому в экспозиции также представлен очень редкий памятник, выполненный в XIX веке до н.э., это фрагмент скульптурной статуи древнеегипетского царя Аменемхета III из музея-квартиры советского дирижера Николая Семеновича Голованова. Это такой камертон, благодаря которому зрители могут ощутить всю прелесть Древнего Египта, еще не затронутого влиянием греко-римской культуры".

"Основное пространство экспозиции занимают история и творческая судьба Дмитрия Егоровича Ефимова, выпускника Императорской академии художеств, который по стечению обстоятельств, по велению времени оказался первым художником из Российской империи, который посетил Египет и смог воочию не только обозреть памятники, но и зарисовать их. Собственно, то, что мы здесь представляем, это доработанные натурные зарисовки, которые он выполнял в течение своего путешествия", - рассказала Дарья Ванюкова.

В основу концепции выставки легло желание представить волшебную атмосферу увлеченности древним Египтом первых десятилетий после открытия Шампольона, когда зарождалась история египтологии.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса призвала представить себя в древнем Египте: "Вас окружают сфинксы, пирамиды, медленно течет Нил. Это будет очень легко представить, если вы придете к нам, на Никитский бульвар в Государственный музей Востока на выставку замечательных чудесных графических работ художника Ефимова. Он буквально увековечил древности Египта. Первым обратился к архитектуре Египта".

Выставка будет проходить 15 января 2023 года.