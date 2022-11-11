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Коков: до конца года в Кабардино-Балкарии приведут в порядок пять мостов

Коков: до конца года в Кабардино-Балкарии приведут в порядок пять мостов

В Кабардино-Балкарии после ремонта досрочно ввели в эксплуатацию два мостовых сооружения, - сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Еще три сооружения введем в строй до конца текущего года. Это мосты через реки Чегем и Лескен на трассе "Кавказ", а также мост реку Хеу на дороге Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу в границах Аушигера", - написал Коков в своем Telegram-канале по итогам встречи с начальником Упрдор "Кавказ" Александром Лукашуком.

Pа счет расширения до четырех полос пропускная способность мостов увеличится, а использование современных технологий в рамках ремонтных работ улучшит их технические характеристики, - добавил Коков.

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