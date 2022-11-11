Узбекистан получит средства на озеленение осушенного дна Аральского моря

11 ноя. 22:14

Агентство США по международному развитию (USAID) запускает второй проект по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря.

Для этого USAID выделит около $1,6 млн на борьбу с негативными последствиями опустынивания в регионе Аральского моря, что приведет к улучшению качества воздуха и условий жизни, а также повышению устойчивости к изменениям климата, - передает kun.uz.

В рамках проекта основное внимание будет уделено посадке новых лесных насаждений на узбекской части Аральского моря, это продолжит работу, начатую в рамках первого проекта в северной части Аральского моря на территории Казахстана.

"Эта работа поддерживает "дорожную карту" правительства США по решениям, основанным на природе, которая была объявлена на Конференции ООН по изменению климата 2022 года (COP27). Ее цель – продвигать природные решения в качестве основного способа борьбы с изменением климата и ускорения прогресса в достижении целей США в области климата", – говорится в сообщении.

Также USAID будет оказывать поддержку научным исследованиям и распространению инновационных технологий посадки и ирригации солеустойчивых культур, что позволит объединить усилия по смягчению негативных последствий катастрофы Аральского моря.