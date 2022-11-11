Трасса "Кавказ" на территории КБР стала четырехполосной

11 ноя. 21:46

Федеральная трасса Р-217 "Кавказ" в границах Кабардино-Балкарии (КБР) почти на всем протяжении стала четырехполосной, что улучшает ее пропускную способность. Также из наиболее загруженных автомобильных дорог страны стала более безопасной, - сообщил глава КБР Казбек Коков по итогам встречи с начальником Упрдор "Кавказ" Александром Лукашуком.

"Решена масштабная и достаточно непростая задача: практически все движение на основной транспортной артерии региона - Р-217 "Кавказ" расширено с двух до четырех полос. Сейчас капитально ремонтируются еще два участка общей протяженностью 23 км: от границы со Ставропольем до въезда в Куба-Табу и от Аргудана до границы с Северной Осетией", - написал Коков в своем Telegram-канале.

До конца 2024 года на трассе планируется установить пять пешеходных светофоров с кнопкой вызова, а для разделения встречных потоков автомобилей - еще 3,6 км парапетного ограждения и почти 7 км металлического по оси проезжей части. Кроме того, на ее шести участках будет устроено стационарное освещение общей протяженностью почти 3,5 км, установлено боковое ограждение и дорожные знаки, - добавил Коков.