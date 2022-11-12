От человека-амфибии до Джеймса Бонда: 5 знаменитых фильмов, снятых в Азербайджане

Азербайджан всегда привлекал кинематографистов живописной природой и впечатляющей архитектурой. Там они могли найти натуру для воплощения своих творческих замыслов. Баку становился Стамбулом, Тегераном, Буэнос-Айресом, Азербайджан же однажды превратился в сказочную Африку.

1. "Человек-амфибия" (1961)

Сценарий по научно-фантастическому роману Александра Беляева много лет лежал невостребованным на "Ленфильме" из-за технических сложностей - в киносъемочный павильон нужно было превратить морское дно. В итоге книгу экранизировали Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев, благодаря работе в научно-популярном кино имевший опыт подводных съемок. Для них был выбран Крым, а для сцен заграничного портового города - Баку. Так кварталы Ичери Шехер (Старого города) превратились в Буэнос-Айрес. Съемки также шли на Приморском бульваре, на некоторых улицах в центре Баку, в порту и пригородных районах.

На главную роль искали артиста, которого еще никто не знал. "Мне было 20 лет, я учился в ГИТИСе, на дипломный спектакль "Ночь ошибок" пришла ассистент по актерам с "Ленфильма", я ей очень понравился", - вспоминал Владимир Коренев. Его пригласили на пробы, и, "как только режиссер их увидел, сразу же главного героя искать перестали". "На съемочной площадке и вокруг нас царила фантастическая атмосфера молодости и ощущения счастья. Это осталось у меня на всю жизнь", - признавался актер. Артисты жили в гостинице "Южная", "угощались фруктами и гуляли по городу, окруженные доброжелательным вниманием бакинцев", а в перерывах между съемками их катали на вертолете над Апшеронским полуостровом. "С высоты птичьего полета мы наблюдали, какой он красавец", - отмечал Коренев, ставший знаменитым сразу после выхода фильма.

2. "Айболит-66"

Эксцентричную музыкальную комедию по мотивам произведений Корнея Чуковского Ролан Быков поставил в 1966 году.

Историю приключений доктора Айболита и его помощников - обезьяны Чичи и собаки Аввы, которые отправляются в Африку, где свирепствует эпидемия, и которым пытаются помешать Бармалей и двое его слуг-разбойников, снимали и в павильонах "Мосфильма", и на натуре. Люберецкий песчаный карьер превратили в "пустыню", финальную сцену сняли в Абхазии, под Сухумом, в большом ботаническом саду с экзотическими растениями.

Главный "удар" принял на себя Азербайджан. С ролью океана прекрасно справился Каспий. На побережье с живописными валунами недалеко от Астары снимали знаменитую сцену, в которой "нормальные герои всегда идут в обход", а "поход" свиты Бармалея - на живописной дороге в сторону Хызы. На некоторых кадрах с экзотическими скалами запечатлен Апшерон в районе Гобустана.

3. "Бриллиантовая рука" (1968)

В поисках площадок для натурных съемок Леонид Гайдай и оператор Игорь Черных побывали в Узбекистане, Азербайджане и Крыму. В итоге для стамбульских эпизодов они выбрали Баку. В середине сентября группа приехала в город, съемки продолжались около двух недель. Улочки Ичери Шехер до сих пор напоминают кадры из знаменитой комедии: около одной двери Семена Семеновича Горбункова пыталась соблазнить знойная красотка, а на следующей улице он упал на мостовую с возгласом "Черт побери!"

Место съемок "Бриллиантовой руки" в столице Азербайджана быстро стало туристической достопримечательностью. Его популярность перешагнула границы Советского Союза. Президент Словении Данило Тюрк, который в ноябре 2009 года вместе с супругой посетил Баку, во время прогулки по Ичери Шехер попросил показать ему эти улочки.

4. "Тегеран-43" (1980)

В создании этого политического детектива участвовали три студии - "Мосфильм", французская Mediterranee Cinema и швейцарская Pro Dis Film. Действие фильма разворачивается в 1943 году и в 1970-х, события происходят в Москве, Париже и Тегеране. Москву снимали в Москве, Париж - в Париже, а Тегеран - в Баку. В Ичери Шехер появились вывески на фарси, а входы в магазинчики и кафе тщательно задекорировали. Съемки проходили и на Апшероне - на кладбище в Гала.

Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов собрали звездный актерский состав международного уровня: Ален Делон, Наталия Белохвостикова, Игорь Костолевский, Курд Юргенс, Альберт Филозов, Армен Джигарханян, Клод Жад, Николай Гринько. "Это был первая советская кинолента, в съемках которой принимали участие актеры разных стран, школ и национальностей", - отмечала позднее в беседе с "Вестником Кавказа" Наталия Белохвостикова.

Актриса рассказывала, что участники съемочной группы ездили по Азербайджану "очень много, и, конечно, впечатлений было масса". "Эта земля удивительной красоты, фантастические переходы, скалы, с которых на тебя сверху смотрят вараны", - делилась она.

Вспоминала Белохвостикова и о первом показе: "На премьере "Тегерана-43" я сидела рядом с Гейдаром Алиевым. Как я волновалась, не передать словами. Но то, что я услышала потом, компенсировало все эти нервы на всю оставшуюся жизнь. Я очень благодарна ему за то, что он и опекал нас, и смотрел с нами эту картину. Это было здорово".

5. "И целого мира мало" (1999) - девятнадцатый фильм бондианы

Роль агента 007 в нем в третий раз исполнил Пирс Броснан. Значительная часть сюжета связана с Азербайджаном, поэтому съемочная группа отправилась туда.

Сцену, где Джеймс Бонд впервые появляется в Азербайджане, снимали в поселке Биби-Эйбат, где расположен комплекс "Мечеть Биби-Эйбат". Мечеть, полностью разрушенная в 1936 году, в конце 1990-х была воссоздана и считается одним из значительных памятников исламского зодчества Азербайджана. Возле поселка находится нефтегазоконденсатное месторождение, на котором еще в середине XIX века пробурили первую в мире нефтяную скважину ударным способом с применением деревянных штанг, там же на специально созданной платформе была пробурена первая в СССР морская скважина. Крупный нефтепровод, прокладываемый в фильме для доставки каспийской нефти на Запад - через Азербайджан, Грузию и Турцию, существует на самом деле. Это нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан.

В сентябре 2014 года Пирс Броснан впервые прилетел в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Человек ноября". Тогда он поделился с "Вестником Кавказа" впечатлениями об Азербайджане. "Мы получили очень теплый прием", - вспоминал актер. Члены съемочной группы "с безумной скоростью передвигались по дорогам и повсюду видели нефтяные вышки, нефтеперерабатывающие заводы". "Это был непривычный пейзаж, но он нам очень подходил для фильма", - пояснил Броснан. Также он отметил "очень приятные ужины в компании очень приятных людей", пошутив, что "возвращался домой, просто перегруженный икрой".