Минтруд РФ: получить российское гражданство профессионалам станет проще

11 ноя. 21:29

Министерство труда и социальной защиты России хочет расширить перечень профессий, обладатели которых могут получить гражданство в упрощенном порядке, в него войдут оператор беспилотников и крановщик, - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сейчас в соответствии с утвержденным ранее Минтрудом России приказом такой перечень состоит из 186 профессий. Если в прошлом году он был существенно пересмотрен, то представленный на обсуждение в этом году проект не предполагает внесения кардинальных изменений. Поправки носят технический характер, а также учитывают предложения ведомств по востребованным специальностям на российском рынке труда. С учетом предлагаемых изменений перечень будет расширен до 225 профессий", - рассказали в Минтруде, передает РИА Новости.

В перечне, в частности, войдут крановщик, сверловщик, оператор беспилотных летательных аппаратов, администратор вычислительной сети, разработчик web и мультимедийных приложений и другие. Кроме того, группы профессий "корреспондент средств массовой информации" и "редактор средств массовой информации" предлагается исключить, вместо них указать наименования всех 14 профессий этих групп.

Также проектом приказа предлагается установить отсрочку вступления документа в силу - шесть месяцев после его официального опубликования вместо 10 дней.

По данным МВД России, за 9 месяцев 2022 года число тех, кто получил гражданство в упрощенном порядке, составило 1 036 человек, - добавили в Минтруде.

Напомним, перечень меняется регулярно с учетом перспективных потребностей рынка труда и принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов.