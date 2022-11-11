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"Ахмат" уступил в гостях "Пари НН"

&quot;Ахмат&quot; уступил в гостях &quot;Пари НН&quot;

В Нижнем Новгороде состоялась встреча 17-го тура чемпионата России по футболу между "Пари НН" и грозненским "Ахматом".

Победу о счетом 3:2 одержали хозяева поля. 

Голами в составе "Пари НН" отметилась Ярослав Михайлов (20-я минута), Тимур Сулейманов (50-я) и Дмитрий Рыбчинский (70-я). 

У "Ахмата" отличились Владимир Ильин (73–я) и Артем Тимофеев (86-я).

На данный момент "Ахмат" с 26 очками занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России. "Пари НН" находится на 11-й строчке, в активе нижегородцев 19 очков.

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