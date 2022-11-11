Посла ИРИ вызвали в МИД Азербайджана

11 ноя. 21:05

Сегодня, 11 ноября 2022 года, посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сеид Аббас Мусави был вызван в министерство иностранных дел Азербайджанской Республики.

На встрече до его сведения было доведено недовольство и озабоченность в связи с пропагандой, клеветнической кампанией против Азербайджанской Республики, развернутой в иранских СМИ, риторикой высокопоставленных политических и военных чиновников ИРИ угрожающего характера, не соответствующего духу отношений между двумя странами, - говорится в сообщении на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"Еще раз была отмечена неприемлемость создания условий для проживания в Иране граждан Азербайджана, совершивших преступления против основ конституционного строя страны и объявленных в международный розыск по решению суда, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и необходимость выдачи преступников.

Было отмечено, что недружественным шагом является прием в посольствах Ирана лиц, разжигающих сепаратизм в Азербайджанской Республике и скрывающихся в других странах, уклоняясь от уголовного преследования.

Было подчеркнуто, что в Иране неприемлема публикация подобной информации и ведение деятельности против Азербайджана, и ожидается, что в кратчайшие сроки они будут прекращены", - сообщает МИД АР.