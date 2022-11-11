Самарканд принял саммит "тюркской семьи, имеющей многотысячелетнюю историю"

11 ноя. 20:46

Самарканд не случайно был выбран местом проведения саммита Организации тюркских государств - тюркская история этого города насчитывает 1,5 тысяч лет.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на заседании, поблагодарил участников за поддержку инициативы об объявлении Самарканда - символа мира и дружбы - центром науки и просвещения, Столицей тюркской цивилизации.

"Еще одним важным аспектом сегодняшнего саммита является то, что наша тюркская семья, имеющая многотысячелетнюю историю, собралась в таком составе в рамках обновленной организации", - отметил глава государства.

Напомним, название города происходит от тюркского "Симиз кент" - "богатое поселение", что подтверждает испанский посол, в начале XV века посетивший столицу Тамерлана, а также китайские источники, обозначая Самарканд как "Си-ми-се-кан", что, по их словам, означает "тучный город".

В VI-VII веках город был зависим от Тюркского и Западнотюркского каганатов, уже в то время им руководили правители тюркского происхождения, некоторые из которых находились в родственных связях с самими тюркскими каганами.

Позже, с X по XVII века, Самарканд почти беспрерывно управлялся тюркскими династиями, Тамерлан превратил его в столицу своей империи. Благодаря ему и его внуку Улугбеку, Самарканд вошел в число мировых центров культуры и науки, литературы и ремесленничества.