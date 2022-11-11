Легкую промышленность в КБР будут развивать в четырех индустриальных парках

11 ноя. 20:44

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) в скором времени намерены создать четыре индустриальных парка, которые помогут республике в развитии легкой промышленности, - сообщил глава КБР Казбек Коков.

"Детально рассмотрели дальнейшие шаги по развитию легкой промышленности в республике. Речь, в частности, о создании новых крупных площадок для предприятий отрасли и всей необходимой для этого сопутствующей инфраструктуры. Прорабатываем и использование механизмов индустриальных парков", - написал Коков в своем Telegram-канале по итогам совещания с кабмином КБР.

Индустриальные парки появятся в Нальчике, а также в Баксанском, Урванском и Черекском районах республики. Так, в Нальчике будет создан текстильный индустриальный парк.

"Инвестиционными возможностями КБР уже заинтересовался один из ведущих российских производителей изделий текстильной промышленности. Уже разрабатываем "дорожную карту" по созданию в республике индустриального парка, где могли бы развернуть свое производство крупные предприятия отрасли, в том числе уже работающие в республике. Он будет располагаться в промзоне Нальчика, а эти компании станут его якорными резидентами", - добавил Коков.