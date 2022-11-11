Чартеры из России в ОАЭ будут летать из пяти городов России

11 ноя. 20:29

Сразу два эмирата ОАЭ - Дубай и Рас-эль-Хайма – будут в скором времени охвачены российскими чартерными программами, - сообщает АТОР.

"В ноябре стартует масштабная программа полетов авиакомпании Azur Air в ОАЭ. Российские чартеры по заказу туроператоров после долгого перерыва полетят в Дубай как минимум из пяти городов России", - рассказали в ассоциации, передает РИА Новости.

Самолеты в Рас-эль-Хайму уже заполняют два туроператора – Coral Travel и Fun&Sun. Рейсы запланированы вплоть до середины апреля 2023 года. А с конца ноября программы стартуют в Дубай. С 22 ноября начнутся полеты из Москвы и будут совершаться трижды в неделю, а с 24 ноября - из Сочи и Уфы по два раза в неделю. Раз в неделю с 23 ноября планируются приезд туристов из Перми, а с с 24 ноября и Нижнего Новгорода.

"Региональная чартерная полетная программа должна помочь увеличению ценовой доступности ОАЭ как одного из самых популярных зимних направлений в России", - указали в АТОР, добавив, что еще и арабская авиакомпания Air Arabia накануне объявила, что полетит в ОАЭ из Уфы, Казани и Екатеринбурга.