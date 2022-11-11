Россия запретила въезд еще 200 гражданам США

11 ноя. 20:11

Россия внесла в "черный" список по США еще 200 человек, об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве напомнили, что администрация Джо Байдена постоянно вводит персональные санкции, причем не только против российских чиновников, представителей бизнеса и общественности, деятелей культуры, но и против неугодных Вашингтону.

В ответ Россия на основе взаимности запрещает въезд в отношении 200 граждан США.

"В их числе - отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве", - пояснили в МИД РФ.