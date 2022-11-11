МЭР РФ: решение США лишить экономику России рыночного статуса - политическое

11 ноя. 20:14

США приняли предвзятое решение - лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой, оно носит политически мотивированный характер, - заявил представитель Минэкономразвития РФ.

"Это предвзятое и сугубо политическое решение", - отметил представитель Минэкономразвития, напомним, что Минторг США проводил анализ рыночности российской экономики в прошлом году и подтвердил ее рыночный статус в октябре 2021 года.

"Обстоятельства, которые были сочтены достаточными для пересмотра его собственного решения, возникли после начала специальной военной операции на Украине и являются прямым следствием действий ряда стран, не в последнюю очередь самих США", - указал представитель министерства, не исключив, что будут задействованы процедуры разрешения споров, передает РИА Новости.

Такое решение США нелогично еще и потому, что для практического его применения требуется осуществлять поставки российских товаров на рынок США, хотя российский экспорт уже практически полностью остановлен целым набором санкционных мер, - заключил представитель министерства.

Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Как отметили в американском Минторге, принятое решение даст США возможность "в полную силу" применять американское антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций", которые они совершают в соответствии с законом.

Напомним, рыночный статус был предоставлен России Минторгом США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что снижало возможности экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам.