Мирзоян рассказал главе МИД Франции о позиции Армении по мирному договору с Азербайджаном

11 ноя. 19:53

Состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Франции Арарата Мирзояна и Катрин Колонна. Об этом сообщили 11 ноября в пресс-службе армянского МИД.

В ходе переговоров Мирзоян проинформировал главу МИД Франции о позиции армянской стороны по послевоенному урегулированию с Азербайджаном. В частности, обсуждались вопросы, связанные с разработкой мирного договора между Ереваном и Баку

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств поговорили о процессе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном, разблокировании транспортной инфраструктуры региона.

Мирзоян также высоко оценил роль Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в содействии мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном. Помимо этого, на встрече затрагивались вопросы, касающиеся деятельности наблюдательной миссии ЕС в Армении и миссии ОБСЕ, передает ТАСС.