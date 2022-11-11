Пашинян оценил свою встречу с Эрдоганом

11 ноя. 19:52

Премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил свою первую личную встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"И телефонный разговор, и личную встречу с Эрдоганом оцениваю положительно, ведь сказанное нами не противоречило друг другу" - заявил он в интервью Общественному телевидению.

Глава правительства выразил уверенность в том, что если Ереван и Анкара продолжат последовательную работу, то это может вылиться в установление отношений.

"Диалог только начался и развивается", - указал Пашинян.