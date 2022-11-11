Армянский министр и замгендиректора Росатома обсудили строительство нового атомного энергоблока

11 ноя. 19:36

Вопросы строительства в Армении нового атомного энергоблока рассматривались на встрече министра территориального управления и инфраструктур РА Гнела Саносяна с заместителем гендиректора "Росатома" по науке и стратегии, председателем совета директоров АО "ТВЭЛ" Юрием Олениным, такое сообщение распространила пресс-служба армянского ведомства.

В нем говорится, что Саносян в ходе беседы отметил важность сотрудничества с "Росатомом", в том числе в научной и научно-технической сферах, а также в процессе подготовки кадров.