Россия примет участие в восточноазиатском саммите в Пномпене

11 ноя. 19:30

Делегация России во главе с министром иностранных дел страны Сергеем Лавровым 12-13 ноября примет участие в Восточноазиатском саммите (ВАС) в столице Камбоджи Пномпене и будет использовать его площадку для того, чтобы акцентировать внимание стран-участниц на рисках размещения западными странами военной инфраструктуры НАТО в регионе, - заявили в МИД РФ.

"Российская сторона считает важным акцентировать на площадке ВАС риски турбулентности, связанные с предпринимаемыми странами Запада попытками заведения в АТР силового потенциала и военно-технологической инфраструктуры НАТО и созданием в регионе закрытых блоковых схем", - говорится в сообщении министерства, передает РИА Новости.

Москва "выступает за синергию потенциала АСЕАН с другими расположенными на евразийском пространстве объединениями с позитивной, практико-ориентированной повесткой дня, такими как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Евразийский экономический союз, в интересах продвижения широкого кроссплатформенного сотрудничества, нацеленного на рост благосостояния всех сторон", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.