Женщина гуляла с ружьем в пакете с продуктами в Талдыкоргане

11 ноя. 19:25

Молодая женщина с ружьем была задержана в Талдыкоргане, такое сообщение распространила пресс-служба департамента полиции Алматинской области.

Девушка была замечена у набережной реки Каратал. Охотничье ружье с укороченным стволом было у нее в полиэтиленовом пакете вместе с пищевыми продуктами.

Оружие заржавело, патронов в нем не было.

"Задержанная в своих показаниях пояснила, что оружие нашла на берегу и планировала сдать на металлолом. Сейчас оно направлено на экспертизу для установления его пригодности к стрельбе. По факту начато расследование", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.