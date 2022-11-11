США, Франция, Великобритания, Германия и МАГАТЭ ждут от Ирана объяснений о частицах урана

11 ноя. 18:58

США, Великобритания, Франция, Германия и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждут от Ирана срочных объяснений о частицах урана, обнаруженных ранее на трех ядерных объектах в Исламской Республике. Об этом говорится в предварительном тексте резолюции, которая обсуждается в Совете управляющих МАГАТЭ, пишет агентство Reuters.

В нем сказано, что стороны "глубоко озабочены" тем, что вопрос об обнаруженных на иранских объектах частицах урана остается нерешенным. В связи с этим совет считает, что Ирану срочно необходимо принять меры и предоставить технически достоверные объяснения наличия следов урана на этих объектах.

Авторы текста акцентируют внимание на том, что Тегеран должен "действовать во исполнение своих обязательств, предпринять шаги без промедления", передает ТАСС.

Напомним, ранее МАГАТЭ начало расследование происхождения частиц урана на трех незадекларированных ядерных объектах в Иране. В июне 2022 года Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за отказ предоставлять данные происхождении ядерного материала, обнаруженного на этих объектах. Накануне Исламская Республика дала согласие на визит представителей МАГАТЭ, занимающихся расследованием происхождения частиц урана. Поездка состоится до конца текущего месяца.