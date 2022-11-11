Евросоюз предпочел российскому газу импорт американского СПГ

11 ноя. 19:15

Евросоюз заменил большую часть российского "голубого топлива" импортом сжиженного природного газа (СПГ), говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

"Газовый рынок ЕС успешно заменил значительную часть убывавшего российского газа за счет импорта СПГ", - говорится в нем, передает РИА Новости.

Российские поставки "голубого топлива" по трубопроводам серьезно сократились и теперь составляют небольшую часть от прошлогоднего уровня - около 7% всего импорта ЕС в октябре 2022 года по сравнению с примерно 40% в предыдущие годы, - отмечается в документе.

"В то время как объемы по другим трубопроводным маршрутам оставались довольно стабильными, высокие цены на газ в ЕС сделали его привлекательным рынком по сравнению с другими для экспортеров СПГ, при этом США выступают в качестве основного поставщика", - говорится в прогнозе.