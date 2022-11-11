"Грузинская мечта" намерена выполнить большинство условий Еврокомиссии к декабрю

11 ноя. 18:59

Большая часть 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения Грузией статуса кандидата в ЕС будут выполнены к декабрю, сообщил депутат от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.

"Мы создали план с конкретными датами и следуем ему. В этом направлении пока нет отставаний, и к декабрю практически абсолютное большинство рекомендаций будет выполнено", - цитирует его Sputnik Грузия.

Парламентарий уточнил, что затянуться может выполнение рекомендаций, по которым должны поступить заключения международных организаций.

Чиковани добавил, что задержки могут быть связаны и с избранием Народного защитника Грузии.