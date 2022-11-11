Ингушетия до 2030 года построит шесть индустриальных парков

11 ноя. 18:46

Власти Ингушетии до 2030 года планируют построить в регионе шесть индустриальных парков, все они войдут в модель экономического развития республики, - сообщила пресс-служба главы региона.

"Шесть индустриальных парков в рамках реализации модели экономического развития региона создадут в Ингушетии до 2030 года. На данный момент власти региона в сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России и содействии единого института развития СКФО "Кавказ.РФ" завершается работа по предпроектной и проектной подготовке к строительству объектов. Общая стоимость реализации проектов составляет 5,1 млрд рублей, больше половины из этой суммы планируется привлечь у АО "Кавказ.РФ", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Так, в горном Джейрахском районе предполагается открыть индустриальный парк "Джейрах", который объединит предпринимателей горнодобывающей промышленности. На площадках промпарков "Южный" и "Сунжа" локализуют птицеводческую и овощеводческую отрасли, на территории Назрановского района планируется создать индустриальный парк "РИАК" для производителей алюминиевой промышленности региона, в Назрани будет создан промышленный технопарк "Магас" для локализации высокотехнологичных производств, также будет построен IT-парк "Орион".

"Ожидаем, что строительство технопарков на территории Ингушетии даст нам возможность выйти на новый уровень развития экономики региона. Инновационные площадки сейчас популярны, востребованы, они привлекательны для инвесторов, для молодых предпринимателей, которые лучше разбираются в современных технологиях. Мы рассчитываем заинтересовать, привлечь их в республику вот такими проектами", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуда-Али Калиматова.

Для строительства парков уже отведены земельные участки и созданы все технические условия для подключения к объектам инфраструктуры.