ООН сообщили об увеличивающейся пропасти между богатыми и бедными

11 ноя. 17:59

Если страны не преодолеют зияющую пропасть между богатыми и бедными, в мире будут царить напряженность и недоверие, кризисы и конфликты. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН).

Глава всемирной организации подчеркнул, что миллиардеры сегодня распоряжаются столькими же богатствами, что и беднейшая половина человечества. На 1% самых состоятельных людей в мире приходится пятая часть мирового дохода, добавил он.

Гутерриш обратил внимание на то, что тенденции, связанные с ростом масштабов неравенства, усугубляются последствиями изменения климата и пандемии коронавируса COVID-19. "Наводнения, бури и засухи опустошают страны, которые почти никак не причастны к глобальному потеплению", - приводит его слова агентство Anadolu.

Генсек ООН настоятельно призвал лидеров стран, которые примут участие в конференции ООН по изменению климата (КС-27), согласовать "дорожную карту" и институциональную основу для компенсации странам глобального Юга связанных с изменением климата потерь и ущерба, которые уже вызывают колоссальные страдания.

Говоря о предстоящем саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали, Гутерриш выразил надежду, что его участники рассмотрят вопрос о бедственном положении развивающихся стран.