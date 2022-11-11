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Мирзиеев призвал издать лучшие произведения тюркской литературы на языках всех стран ОТГ

Мирзиеев призвал издать лучшие произведения тюркской литературы на языках всех стран ОТГ

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил издать лучшие произведения тюркской литературы на языках всех стран-участниц и наблюдателей Организации тюркских государств. Инициативу он озвучил в ходе выступления на заседании Совета глав государств ОТГ в Самарканде.

Глава государства уточнил, что некоторое время назад было издано стотомное собрание "Жемчужины тюркской литературы" на узбекском языке - в него были включены лучшие образцы литературы стран - членов и наблюдателей ОТГ.

"Если мы издадим это бесценное духовное сокровище на языках всех стран-участниц и наблюдателей, оно станет прочной основой для сближения наших братских стран, в первую очередь молодого поколения", - цитирует Мирзиеева его сайт.

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