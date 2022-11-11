Мирзиеев призвал издать лучшие произведения тюркской литературы на языках всех стран ОТГ

11 ноя. 18:33

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил издать лучшие произведения тюркской литературы на языках всех стран-участниц и наблюдателей Организации тюркских государств. Инициативу он озвучил в ходе выступления на заседании Совета глав государств ОТГ в Самарканде.

Глава государства уточнил, что некоторое время назад было издано стотомное собрание "Жемчужины тюркской литературы" на узбекском языке - в него были включены лучшие образцы литературы стран - членов и наблюдателей ОТГ.

"Если мы издадим это бесценное духовное сокровище на языках всех стран-участниц и наблюдателей, оно станет прочной основой для сближения наших братских стран, в первую очередь молодого поколения", - цитирует Мирзиеева его сайт.