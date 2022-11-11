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Трое полицейских из Минвод оказались наркоторговцами

Трое полицейских из Минвод оказались наркоторговцами

Ставропольские следователи задержали заместителя начальника полиции, начальника угрозыска и оперуполномоченного отдела МВД по Минеральным Водам по подозрению в превышении полномочий и сбыте наркотиков, - сообщает следственное управление СК по региону.

"В августе и сентябре 2022 года подозреваемые для улучшения показателей работы по раскрытию преступлений склоняли жителя Минеральных Вод к даче признательных показаний по преступлениям, которых он не совершал. В качестве вознаграждения сотрудники полиции сбывали ему наркотические средства, выяснило следствие", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции, начальника уголовного розыска и оперуполномоченного уголовного розыска ОМВД России по Минераловодскому городскому округу возбуждено по статьям УК РФ "превышение полномочий" и "незаконный сбыт наркотических средств", они подозреваются в совершении четырех преступлений.

Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. При подтверждении вины полицейские понесут ответственность в установленном законом порядке , - подчеркнули в СК.

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