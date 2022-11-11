Война Ивана Баграмяна

Дважды герой Советского Союза, маршал Иван Христофорович Баграмян похоронен у Кремлевской стены. В годы Великой Отечественной войны именно под его командованием войска 1-го Прибалтийского фронта проводили успешные операции на северо-западном театре военных действий, сумев разгромить мощную восточнопрусскую группировку противника и овладев Кенигсбергом.

Где родился будущий маршал, доподлинно не известно, поскольку произошло это в одной из временных казарм путевых рабочих в Елизаветполе (ныне Гянджа). Родители его были людьми простыми. Отец – Хачатур Карапетович Баграмян – происходил из бедной крестьянской семьи, много лет проработал на Закавказской железной дороге, участвовал в ее строительстве. Мать – Мариам Артемовна - была дочерью сельского кузнеца Артема Мартиросяна и всю жизнь посвятила воспитанию детей. Семья Баграмянов была многодетной, поэтому с юных лет Иван приобщался к труду в родительском доме, но при этом демонстрировал непреодолимую тягу к знаниям.

Окончив начальное пятилетнее железнодорожное училище, Иван надеялся продолжить обучение. Это стремление поддерживал отец, желавший хотя бы одному из четверых сыновей дать более или менее приличное образование. Но средств для поступления в гимназию у семьи не было. Зато Закавказская железная дорога имела в Тифлисе свое техническое училище, готовившее специалистов-транспортников. Будучи сыном рабочего и постоянно общаясь с детьми железнодорожников, Иван без колебания в 1912 году поступил в училище с прицелом стать инженером-техником. Но сбыться этим планам было не суждено.

В 1915 году Иван Баграмян окончил училище и, проработав несколько месяцев на железной дороге, ушел добровольцем на фронт Первой мировой войны, пламя которой приближалось к Закавказью. Война, революция, распад Российской империи - наступили лихие времена. Закавказская железная дорога не работала, поэтому, следуя духу времени, молодой кавалерист Баграмян поступил в 1‑ю Тифлисскую школу прапорщиков. Он решил связать свою судьбу с армией, полагая, что только так в период безвластия и междоусобиц, можно защитить себя и родных. Кроме того, только армейские структуры в тот период могли предоставить возможность обучения.

В школе быстро заметили храброго и, что важно, образованного кавалериста. В 1924 году Баграмяна рекомендовали в Ленинград на учебу в Высшую кавалерийскую школу, окончив которую через шесть лет он поступил в Военную академию им. Фрунзе. Уважение к труду, честность и храбрость, а главное - тяга к знаниям и стремление достигать лучшего результата определили профессиональный успех Ивана Баграмяна.

Его полководческий талант был многогранен и проявился уже в первых сражениях Великой Отечественной войны. Осенью 1941 года Баграмян продемонстрировал способность глубоко анализировать обстановку: в ситуации острой нехватки сил, сдерживая натиск врага в 80-100 км от Москвы, Баграмян выдвинул идею перехода на южном фланге фронта от пассивного сдерживания врага и отступления к малым наступательным действиям. Это позволило сдержать наступательный потенциал солдат вермахта, не сумевших к концу осени развить наступление на столицу СССР, а их попытки прорваться на Кавказ в 1941 году и вовсе были сорваны.

Природная доброта, сдержанность, чувство ответственности и умение хорошо говорить позволяли Баграмяну достигать максимальной координации действий отдельных войсковых соединений. Это стало определяющим фактором при выполнении Орловской наступательной операции летом 1943 года, а в 1944 году позволило взломать неприступную цитадель Кенигсберга.

В Белорусской наступательной операции войска 1-го Прибалтийского фронта главный удар нанесли на совершенно неожиданном для противника направлении. До этого скрытное сосредоточение армии и наступление в условиях лесисто-болотистой местности считалось невозможным.

Всесторонняя теоретическая подготовка Баграмяна в сочетании с творческим подходом и умением глубоко анализировать оперативную обстановку позволяли безошибочно находить уязвимые линии обороны противника. Отказываясь от затяжной позиционной войны, Баграмян предпочитал быстро взламывать свежие позиции, способствуя молниеносному разгрому разрозненных сил противника, не предоставляя ему возможностей для отступления и перегруппировки.

В июне 1945 года Баграмян возглавил сводный полк 1-го Прибалтийского фронта на Параде Победы на Красной площади.

Всю жизнь он был верен единственной женщине – своей жене Тамаре, и своей родине – сначала Российской империи, потом Советскому Союзу - сражался за нее и всегда подчеркивал необходимость крепить дружбу между народами.