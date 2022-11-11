Министр обороны Азербайджана принял глав турецких оборонных предприятий

11 ноя. 18:21

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня принял находящихся с визитом в стране глав турецких неправительственных организаций (НПО) военной направленности - Эрдогана Каракуша, Хамзу Дюргена, Мустафу Ишика и Беязита Юмука, сообщает Минобороны Азербайджана.

Глава азербайджанского оборонного ведомства на встрече подчеркнул, что двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией, основанное на дружеских и братских отношениях, и впредь будет успешно развиваться и укрепляться. Также Завир Гасанов рассказал гостям об исторической значимости победы в 44-дневной Отечественной войне, одержанной под руководством Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, работе по восстановлению освобожденных территорий и о сложившейся обстановке в регионе.

Представители турецкой делегации подробно проинформировали о деятельности в Турции возглавляемых ими организаций, - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.