Набиуллина: будущее туманно как никогда

11 ноя. 17:59

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина считает, что будущее сейчас максимально туманно, такое заявление она сделала в ходе форума Finopolis.

Руководитель регулятора представляла участников пленарной сессии, в числе которых был председатель наблюдательного совета Московской биржи, бывший первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", - цитирует Набиуллину РИА Новости.