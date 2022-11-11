РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Набиуллина: будущее туманно как никогда

Набиуллина: будущее туманно как никогда

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина считает, что будущее сейчас максимально туманно, такое заявление она сделала в ходе форума Finopolis.

Руководитель регулятора представляла участников пленарной сессии, в числе которых был председатель наблюдательного совета Московской биржи, бывший первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов.

"Я в принципе не знаю человека, который генерировал бы больше новых идей, чем Сергей Анатольевич. Для нас в Центральном банке он выступал всегда внутренним футурологом, визионером, и сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

1110 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version