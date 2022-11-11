Ассоциация "Диалог Франция-Азербайджан" обратилась к французским депутатам и журналистам

11 ноя. 17:48

Ассоциация "Диалог Франция-Азербайджан" официально обратилась к французской прессе и депутатам парламента в связи с послевоенным урегулированием между Азербайджаном и Арменией. Обращение опубликовано на сайте онлайн-газеты Musulmans en France.

В документе содержится призыв посетить Азербайджан, в том числе Карабах, и Армению, чтобы лично увидеть местные реалии и услышать, что думают по этому поводу сами местные жители, а не представители "диаспоры".

Журналистов и законодателей призывают оказывать содействие примирению и экономической интеграции кавказских стран за счет открытия трансграничных коммуникаций.

Члены ассоциации также просят СМИ и парламент снова взять на себя роль посредника, обязывающую к нейтралитету и беспристрастности, "далекой от нынешних заявлений о вечной и слепой лояльности Армении в рамках истории и воображаемого мира".

Еще один призыв - не совершать больше громких публичных заявлений, оскорбляющих стороны урегулирования и основных игроков в регионе, а также от резких резолюций, которые лишь подливают масла в огонь.