СМИ: российский бизнес налаживает контакты с Ираном

11 ноя. 17:48

В скором времени в Иран прибудет делегация представителей различных производственных и коммерческих компаний России во главе с президентом Торгово-промышленной палаты РФ Сергеем Катыриным, - сообщило сегодня иранское информационное агентство Aftab News со ссылкой на посла Ирана в России Казема Джалали.

"Эта делегация, состоящая из более чем сотни деятелей российской экономики, посетит Иран под предводительством президента Торгово-промышленной палаты РФ Катырина", – цитирует агентство слова посла.

Планируется, что делегация проведет встречу с президентом Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства Ирана Голамхосейном Шафеи и другими государственными лицами, отвечающими за сферу экономики и торговли, российские бизнесмены участие в ряде двусторонних заседаний с представителями промышленных и торговых союзов, а также посетят провинции Исфахан и Гилян, чтобы, проведя совещания с деятелями в сфере экономики, познакомиться с коммерческим потенциалом этих областей, в особенности, с коридором "Север-Юг".