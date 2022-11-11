Подвести газ к дому в Северной Осетии стало дешевле

11 ноя. 17:26

Северная Осетия в 1,8 раза увеличила размер компенсации отдельным категориям граждан затрат на подведение газа к домовладениям, - сообщил министр ЖКХ, топлива и энергетики региона Майран Тамаев.

Такие изменения были внесены в республиканский закон "О предоставлении дополнительной меры поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в республике Северная Осетия-Алания".

Согласно поправкам, размер компенсации расходов на подключение домовладений к газовым сетям и приобретение оборудования составит 100 тыс рублей. Ранее предусматривалась компенсация лишь 50% фактических затрат, но не более 57 тыс рублей, - передает "Интерфакс".

Расширены и категории получателей этой меры поддержки. Теперь наряду с многодетными и малоимущими семьями, одиноко проживающими малоимущими гражданами, инвалидами и участниками Великой Отечественной войны, инвалидами и II группы, семьями, воспитывающими детей-инвалидов, за компенсацией могут обратиться члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Мера поддержки была разработана с министерством труда и социального развития Северной Осетии.

Напомним, сейчас газ подведен до границ 1 тыс 162 из 1 тыс 464 домовладений, запланированных на 2022 год.