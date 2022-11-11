МИД Азербайджана ждет реакции Сената Франции на 110-тысячную петицию

11 ноя. 17:08

Как ранее сообщал "Вестник Кавказа", власти Азербайджана после продолжительных раздумий решили официально отреагировать на обращение рядовых граждан к Сенату и народу Франции, которое поддержали уже более 110 тыс азербайджанцев внутри страны и в диаспоре.

Сегодня заявление по этому поводу сделал начальник управления пресс-службы МИД Айхан Гаджизаде: "Эта инициатива, выдвинутая группой наших соотечественников на публичной основе в знак протеста против несправедливости по отношению к нашей стране, за короткий срок получила широкую поддержку… Не только азербайджанцы во Франции, но и наши соотечественники, проживающие в ряде других зарубежных стран, своими подписями поддержали эту инициативу. Эти шаги являются примером солидарности и сплоченности наших соотечественников. Интересно, что данная петиция получила более сильную поддержку по сравнению с другими, размещенными на упомянутом портале. Несмотря на это, по сравнению с обращениями, набравшими меньше голосов и имеющими меньшее значение, Франция до сих пор не отреагировала на эту петицию азербайджанцев. Мы ждем реакции на обращение наших соотечественников и их справедливое недовольство от французских парламентариев, которые утверждают, что всегда чутко относятся к общественному мнению", сообщает официальный сайт МИД Азербайджана.