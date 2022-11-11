Архитектурные институты Ташкента и Самарканда переквалифицировались в университеты

11 ноя. 16:52

Ташкентский архитектурно-строительный институт превратится в Ташкентский архитектурно-строительный университет со специализацией по направлениям "инженерия", "архитектура", "строительство" и "технологии строительных материалов", указ подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Изменения коснутся и Самаркандского государственного архитектурно-строительного института имени Мирзо Улугбека, который станет Самаркандским государственным архитектурно-строительным университетом имени Мирзо Улугбека. Здесь будут готовить специалистов по специальностям "реставрация объектов культурного наследия", "дизайн", "архитектура", "строительство", "урбанизация" и "инженерия".

Направления обучения бакалавриата и магистратуры приведут в соответствие с мировыми образовательными и профессиональными классификаторами.

Университетам поставили задачу внедрения в практику результаты исследований. Для этого при университетах появится Высшая научная школа.

Также при Ташкентском архитектурно-строительном университете будет действовать Технопарк, а при Самаркандском государственном архитектурно-строительном университете имени Мирзо Улугбека - Инкубационный центр.

С 1 января 2023 года университеты получат академическую, организационную и финансовую независимость.